FNV daagt FIFA voor de rechter

ANP FNV daagt FIFA voor de rechter

UTRECHT - De FNV sleept samen met een gastarbeider uit Bangladesh de wereldvoetbalbond FIFA voor de rechter om een einde te maken aan de slechte arbeidsomstandigheden bij de bouw van stadions en bijbehorende infrastructuur voor het WK voetbal in 2022 in Qatar. Dat heeft de FNV maandag bekendgemaakt.

Door ANP - 10-10-2016, 7:32 (Update 10-10-2016, 7:55)

De vakbond geeft de FIFA drie weken de tijd om te reageren op de dagvaarding. Als de FIFA de FNV niet tegemoetkomt binnen die termijn, wordt de zaak aanhangig gemaakt bij de rechtbank in Zürich, waar de FIFA is gevestigd.

Volgens de FNV en arbeider Nadim Shariful Alam werken duizenden straatarme arbeiders uit landen als Bangladesh, India en Nepal zich soms letterlijk dood om het wereldkamioenschap voetbal te laten slagen.

Moderne slaven

,,Deze arbeiders zijn, net zoals Nadim, met mooie verhalen naar Qatar gelokt en werken nu als moderne slaven voor de puissant rijke Qatari,’’, aldus algemeen secretaris Ruud Baars van de FNV. ,,Ze werken onder het zogenaamde kafala-systeem. Dit systeem zorgt voor een extreem scheve machtsverhouding tussen de werkgever en de arbeider. De arbeiders hebben niets te vertellen. Niets over waar ze werken, hoelang ze werken en ze worden zwaar onderbetaald, als ze al betaald krijgen. En blijkbaar is het geen enkel probleem om deze mensen in een bloedhitte van rond de 50 graden Celsius te laten werken in de zomer.’’

Volgens de FNV en eerder ook Amnesty International belooft de FIFA al jaren om de schending van de mensenrechten van arbeiders in Qatar aan te pakken, maar tot nu toe is nagenoeg geen enkele verbetering te zien.