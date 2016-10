Storing Coenbrug (A8) na uren verholpen

ZAANSTAD - Het verkeer op de A8 tussen Amsterdam en Zaandam kan weer in beide richtingen gebruik maken van de Coenbrug. Door een storing gingen zondagochtend even na 11.00 uur de slagbomen niet meer omhoog. Halverwege de middag was de brug richting Amsterdam weer vrij.

Door ANP - 9-10-2016, 12:20 (Update 9-10-2016, 16:48)

Terwijl monteurs bezig waren de storing te verhelpen, werden de files voor de Coenbrug zondag langer. Weginspecteurs hebben het verkeer zoveel mogelijk weggeleid via een toerit. Pas rond 16.00 uur was de stremming ook in de andere rijrichting voorbij.

Het was de tweede keer dit keer weekend dat een storing aan een brug in Noord-Holland zorgt voor urenlang oponthoud. Zaterdag stond het verkeer langdurig vast voor de brug over het Zijkanaal C op de A9 tussen Amstelveen en Alkmaar. Automobilisten maakten rechtsomkeert en gingen spookrijden wat zorgde voor chaotische taferelen.