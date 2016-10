Bewoners Nieuwegein weer naar huis na brand

NIEUWEGEIN - De bewoners van circa vijftig woningen in Nieuwegein die zaterdagochtend moesten worden geëvacueerd wegens brand kunnen weer terug naar huis. Dat maakte de gemeente zaterdagmiddag bekend.

Door ANP - 8-10-2016, 16:43 (Update 8-10-2016, 16:43)

De brand brak omstreeks 05.15 uur uit in een voormalige dansschool aan de Erfstede, waar nu een waterpijpvereniging is gevestigd. De brandweer liet het vuur gecontroleerd uitbranden. Er is geen asbest vrijgekomen. Het pand wordt nu gesloopt.

De omwonenden die hun huizen moesten verlaten, werden opgevangen in een zorgcentrum. Voor zover bekend zijn er geen gewonden gevallen.

Over de oorzaak van de brand is nog niets bekend.