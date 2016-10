Twee gewonden bij schietincident Amsterdam

AMSTERDAM - Zeker twee mensen zijn zaterdagochtend vroeg gewond geraakt door een schietincident in Amsterdam. Over de toestand van de slachtoffers is volgens een politiewoordvoerster nog niets bekend.

Door ANP - 8-10-2016, 4:53 (Update 8-10-2016, 4:53)

De schoten zouden tegen vier uur 's ochtends zijn gelost aan de Jan Evertsenstraat. De politie onderzoekt nog wat de toedracht is van het schietincident.