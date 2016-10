Strafrechtelijk onderzoek naar dood Oerlemans

ANP Strafrechtelijk onderzoek naar dood Oerlemans

DEN HAAG - Het Nederlandse Openbaar Ministerie is een strafrechtelijk onderzoek begonnen naar de dood van fotograaf Jeroen Oerlemans. Dat laat woordvoerder Wim de Bruin van het Landelijk Parket van het OM vrijdag weten. Meer wilde hij niet zeggen.

Door ANP - 7-10-2016, 14:23 (Update 7-10-2016, 14:23)

Oerlemans werd zondag in Sirte in Libië door een sluipschutter van terreurbeweging IS neergeschoten. Hij overleed enige tijd later aan zijn verwondingen.