Nieuwegein stopt met wijntje in de winkel

NIEUWEGEIN - Winkeliers in Nieuwegein mogen hun klanten niet langer een drankje aanbieden bij hun inkopen. De gemeente stopt vrijdag met een experiment van de Vereniging Nederlandse Gemeenten (VNG) dat mengvormen van winkels en horeca mogelijk maakte. Volgens burgemeester Frans Backhuijs is de proef na enkele rechtszaken ,,te veel in de juridische sfeer terechtgekomen''.

Door ANP - 7-10-2016, 12:41 (Update 7-10-2016, 12:41)

Brancheorganisatie SlijtersUnie was het totaal niet eens met het experiment en stapte naar de rechter. De organisatie kreeg gelijk, maar Nieuwegein vond dat de rechter het experiment niet expliciet had verboden en besloot het schenken van een drankje in een winkel oogluikend te blijven toestaan. In de Drank- en Horecawet zijn mengvormen van horeca en detailhandel nu nog verboden.

Nieuwegein en de VNG vinden dat het belangrijk is dat ondernemers in deze tijd ,,op een creatieve en innovatieve manier'' zaken kunnen doen. Een restaurant dat ook een klein winkeltje wil hebben of een kapper die een wijntje aanbiedt hoort daar wat hen betreft bij. Nieuwegein blijft volgens Backhuijs zoeken naar manieren om dat toch mogelijk te maken.

Nieuwegein had een voortrekkersrol in de proef van de VNG, waaraan nog 36 andere gemeenten meededen. De meeste gemeenten hebben tot nu toe de lijn van Nieuwegein gevolgd.