VVD wil meer zekerheid voor Nederlanders

DEN HAAG - Regeringspartij VVD wil de Nederlanders meer zekerheid bieden, na jaren van onrust en onzekerheid door de financiële crisis. Zo moet het vaste contract aantrekkelijker worden, zijn meer wijkagenten nodig en moet er fors meer geld naar Defensie.

Door ANP - 7-10-2016, 8:15 (Update 7-10-2016, 9:27)

Dat staat in het verkiezingsprogramma van de liberalen. Het concept werd vrijdagochtend op het Centraal Station in Den Haag gepresenteerd. Premier Mark Rutte, die opnieuw lijsttrekker van de VVD is, en partijvoorzitter Henry Keizer, kregen het eerste exemplaar van Zeker Nederland.

De VVD denkt dat het voor werkgevers aantrekkelijk wordt werknemers een vast contract te geven als loondoorbetaling bij ziekte wordt verkort naar één jaar. De liberalen willen dit dan ook voor kleine bedrijven met hooguit 25 werknemers.