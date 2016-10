Piet in alle vormen op artikelen AH

ZAANDAM - Zwarte Piet, Donkere Piet, Bruine Piet, Roetveeg Piet, helemaal geen Piet. Op de sinterklaasartikelen in de supermarkten van Albert Heijn zijn de pieten in verschillende vormen te zien en zijn er producten waar de afbeelding helemaal niet op staat. Dat heeft Albert Heijn donderdag laten weten. De supermarktketen heeft daarmee hetzelfde beleid als vorig jaar rond de gevoelige zwartepietendiscussie.

Door ANP - 6-10-2016, 15:17 (Update 6-10-2016, 15:17)

De sinterklaasartikelen zijn vanaf volgende week in de winkel te vinden.

Supermarktketen Jumbo liet afgelopen week weten dat er op het huismerk geen Zwarte Piet of Sinterklaas afgebeeld staat. In plaats daarvan laat de verpakking van bijvoorbeeld chocoladeletters en pepernoten afbeeldingen zien van blije kinderen met een mijter, een pietenpet of een gevulde schoen.