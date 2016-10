Lichamen echtpaar Cuijk niet gevonden

CUIJK - Sporenonderzoek in Cuijk naar een echtpaar dat al ruim een kwart eeuw wordt vermist, heeft niets opgeleverd. Er zijn geen aanwijzingen gevonden dat hun lichamen zijn verstopt onder de vloer van een pand in de Haagsestraat in de Brabantse plaats.

Door ANP - 6-10-2016, 13:56 (Update 6-10-2016, 13:56)

Het echtpaar Jan en Riet Kelders verdween op 22 september 1989 spoorloos. Een coldcaseteam vond deze zomer aanwijzingen dat ze onder hun voormalige woning liggen, maar ze zijn daar ondanks de inzet van moderne apparatuur niet gevonden.

,,Het onderzoek naar de vermissing gaat door'', aldus een politiewoordvoerder. ,,We sluiten niet uit dat er nieuw onderzoek komt in hetzelfde perceel.'' Hij wilde in verband met het onderzoek niet zeggen of de politie verdachten op het oog heeft.

Het 'draaiorgelpaar', zoals ze in de buurt bekend stonden, had ruzie met hun enige zoon over zijn voorgenomen bruiloft. Maar er is nooit enig bewijs gevonden dat hij iets met hun verdwijning te maken heeft. Het paar zou naar Engeland zijn vertrokken, maar ook daar hebben zoektochten door de jaren heen niets opgeleverd.