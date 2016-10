Patiëntgegevens Zwols ziekenhuis ontvreemd

ANP Patiëntgegevens Zwols ziekenhuis ontvreemd

ZWOLLE - De gegevens van 504 patiënten van het Isala-ziekenhuis in Zwolle zijn ontvreemd. Een laptop van een coassistent is gestolen. Het ziekenhuis heeft het voorval gemeld bij de Autoriteit Persoonsgegevens, werd donderdag bekend.

Door ANP - 6-10-2016, 13:15 (Update 6-10-2016, 13:26)

De patiënten zijn onder behandeling van de afdeling Plastische chirurgie. De gegevens betreffen patiëntnamen, patiëntnummers, geboortedata en een aantal andere medische gegevens.

Het ging om een privé-laptop. De coassistent heeft aangifte gedaan bij de politie van de diefstal. ,,Isala betreurt dit incident ten zeerste, omdat het volgens het privacy- en informatiebeleid van Isala niet is toegestaan deze informatie op een privé-apparaat te plaatsen'', zegt het ziekenhuis.

Isala heeft in een brief excuses aangeboden aan de betreffende patiënten. Volgens een woordvoerster komt het ziekenhuis later op de dag met een verklaring over hoe dit heeft kunnen gebeuren en wat voor maatregelen er eventueel genomen gaan worden.