ANP Feringa verrast en geroerd door Nobelprijs

GRONINGEN/STOCKHOLM - De Nederlandse winnaar van de Nobelprijs voor Scheikunde, Ben Feringa, is verrast door de hoge onderscheiding. ,,Ik wist niet wat ik moest zeggen en was een beetje geschokt, omdat het een grote verrassing was. In een tweede reactie voelde ik me zo vereerd dat het me beroerde.''

Door ANP - 5-10-2016, 16:01 (Update 5-10-2016, 16:01)

Hij voegde daaraan toe dat het ,,allemaal te danken is aan het harde werk van alle slimme studenten en medewerkers hier. Dank jullie wel. En ik hoop dat dit jullie ook zal helpen in jullie verdere carrière.''

Feringa zegt de toekenning te gaan vieren met de chemici met wie hij de Nobelprijs 2016 deelt, de Fransman Jean-Pierre Sauvage en de Brit James Fraser Stoddart.

Emeritus hoogleraar chemie van de RUG, Jan Engberts laat weten heel blij te zijn. ,,We hadden er allemaal op gehoopt, nu is het werkelijkheid''. Ook Klaas Poelstra, vice-decaan van de faculteit Wiskunde en Natuurwetenschappen van de RUG is ,,ontzettend trots'' op Feringa. ,,We hadden het een beetje verwacht, maar het blijft toch een verrassing.''