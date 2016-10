'Defensie onduidelijk over onderzeeboten'

DEN HAAG - Het is onduidelijk voor de Tweede Kamer wat de behoefte van Defensie is als het gaat om de vervanging van de huidige vier onderzeeboten. Ook zou het ministerie duidelijker moeten zijn over de kosten van het project, schrijft de Algemene Rekenkamer woensdag aan de Kamer.

Door ANP - 5-10-2016, 13:32 (Update 5-10-2016, 13:32)

De onderzeeboten van de Walrusklasse moeten vanaf 2027 worden vervangen. Voor het project staat bij Defensie minstens 2,5 miljard euro ingeboekt. Minister Jeanine Hennis (Defensie) is volgens de Rekenkamer onder meer niet helder over de vraag of de boot wereldwijd inzetbaar moet zijn.

Volgens de minister informeert zij de Kamer in een latere fase over de eisen die aan de nieuwe onderzeeboten worden gesteld. Ook komt er dan meer duidelijkheid over de financiën. De verwachting is dat deze informatie niet voor eind 2018 naar de Kamer gaat. Defensie gaat er vanuit dat er pas in 2021 een definitief besluit over de vervanging hoeft te worden genomen.