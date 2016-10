KNVB bezorgd over rubberen korrels kunstgras

ZEIST - Het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu (RIVM) moet mogelijk extra onderzoek doen naar eventuele gezondheidsrisico's van rubberen korreltjes die verwerkt zijn in kunstgrasvelden. Dat stelt voetbalbond KNVB woensdag in een verklaring.

Door ANP - 5-10-2016, 9:37 (Update 5-10-2016, 9:37)

Aanleiding voor de zorgen van de bond is een uitzending van Zembla woensdag. Daarin zeggen wetenschappers dat het RIVM nooit goed heeft onderzocht of kankerverwekkende stoffen in dit zogeheten rubbergranulaat in het lichaam van sporters terecht kunnen komen.

,,Hoewel in de uitzending van Zembla niet wetenschappelijk wordt aangetoond dat de rubberen korrels gezondheidsrisico’s met zich meebrengen, vindt de KNVB dat het RIVM de bevindingen uit het programma Zembla zorgvuldig moet bekijken en indien nodig vervolgonderzoek moet doen. Meer onderzoek levert meer informatie op. Dat draagt bij aan meer zekerheid over de veiligheid en gezondheid op de Nederlandse velden voor de sporters."

Geen gezondheidsrisico

Het RIVM laat in een reactie weten dat er al een onderzoek loopt op Europees niveau door een chemicaliëninstituut. ,,Maar op basis van wat wij weten brengt spelen op kunstgras geen gezondheidsrisico met zich mee'', zegt een woordvoerder. De uitkomst van het onderzoek wordt naar verwachting begin volgend jaar verwacht.

De reden voor het gebruik van rubberen korrels op kunstgrasvelden is dat de bal daardoor beter zou stuiteren en voetballers er betere slidings op kunnen maken.

De bond bespreekt de bevindingen van Zembla maandag in een overleg met het RIVM en de Vereniging Sport en Gemeenten (VSG), de instantie die gemeenten adviseert over dergelijke velden.