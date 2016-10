Amsterdamse D66'er wil naar Den Haag

DEN HAAG - Jan Paternotte, voorzitter van de D66-fractie in Amsterdam, wil de Tweede Kamer in. Hoe hoog hij terechtkomt op de lijst met kandidaten voor de Tweede Kamerverkiezingen in maart, wordt 23 november duidelijk. Dan wordt de lijst bekendgemaakt, meldt D66 woensdag.

Door ANP - 5-10-2016, 9:18 (Update 5-10-2016, 9:18)

Paternotte wordt vaak genoemd als mogelijk opvolger van Alexander Pechtold. Hij is nu tien jaar actief in de gemeenteraad van Amsterdam en zag de fractie in die tijd flink groeien. Tien jaar terug was D66 de kleinste partij in de Amsterdamse raad, nu heeft de partij veertien raadsleden.

Toch wil Paternotte zijn werkzaamheden voortzetten in politiek Den Haag. ,,Gemeenten hebben steeds meer te zeggen. Maar voor het onderwijs, integratie en veiligheid liggen de grote beslissingen nog altijd in Den Haag. Als je tien jaar in een gemeenteraad zit, zie je dat Den Haag vaak in de weg zit als mensen vooruit willen'', aldus Paternotte.