Curaçao alsnog naar de stembus

ANP Curaçao alsnog naar de stembus

WILLEMSTAD - De bevolking van Curaçao gaat woensdag naar de stembus om een nieuw parlement te kiezen. De verkiezingen stonden eigenlijk gepland voor vorige week vrijdag maar werden uitgesteld door dreiging van de orkaan Matthew die in de buurt van het eiland dreigde te komen.

Door ANP - 5-10-2016, 6:20 (Update 5-10-2016, 6:20)

Uiteindelijk trok de orkaan op 300 kilometer afstand van het eiland naar het westen waardoor rampspoed uitbleef.

Aan de verkiezingen doen dertien partijen mee voor 21 zetels. In de peilingen scoort de MFK van oud-premier Gerrit Schotte verreweg het hoogst.

Drie jaar cel

Zijn populariteit is opvallend omdat de rechter hem in maart nog veroordeelde tot drie jaar cel voor omkoping, valsheid in geschrifte en witwassen. Ook werd hem het passief kiesrecht voor de periode van vijf jaar ontnomen. Schotte ging echter in beroep tegen de straf waardoor hij, in afwachting van deze zaak, aan de verkiezingen kan meedoen.

De stembureaus sluiten woensdagnacht om 01.00 Nederlandse tijd. De uitslag wordt donderdag in de vroege ochtend verwacht.