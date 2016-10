Verdachten busoverval Almere krijgen vonnis

LELYSTAD - De rechtbank in Lelystad velt woensdag het vonnis over twee mannen uit Almere, die ervan worden verdacht dat ze afgelopen juni een gewapende overval hebben gepleegd op een Connexxion-bus in hun woonplaats. De overval was een van de dieptepunten in de reeks incidenten dit jaar met Connexxion-bussen in Almere.

Door ANP - 5-10-2016, 4:14 (Update 5-10-2016, 4:14)

In april staakten chauffeurs om zo meer veiligheid in hun bussen af te dwingen. Toen kort na de overval bussen met stenen werden bekogeld, schrapte Connexxion tijdelijk zelfs enkele lijnen in de Kruidenwijk in Almere.

De aanklager eiste tegen de zwijgende hoofdverdachte Wesley W. (23) drie jaar cel, waarvan zes maanden voorwaardelijk. Daarnaast wil het OM dat hij ruim 120 dagen aan oude voorwaardelijke straffen uitzit. Tegen medeverdachte Roy O. (30) werd 2,5 jaar gevangenisstraf gevorderd, waarvan zes maanden voorwaardelijk.

De officier van justitie wil verder dat de mannen opdraaien voor de schade die de drie slachtoffers - de chauffeur, een zwangere passagiere en vervoersbedrijf Connexxion - hebben geclaimd. Bij elkaar gaat het om bijna 10.000 euro.