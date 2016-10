Alcoholslot moet terug voor probleemdrinker

DEN HAAG - Het alcoholslot moet blijven als maatregel om notoire alcohol-overtreders achter het stuur vandaan te houden. Dat zegt Veilig Verkeer Nederland (VVN) in reactie op het rapport van de Stichting Wetenschappelijk Onderzoek Verkeersveiligheid SWOV. Dat gaat over een groep overtreders die verantwoordelijk wordt gehouden voor twee derde van alle ernstige alcoholongevallen in het land. Hierbij vallen zo'n vijftig tot 95 doden per jaar.

Door ANP - 5-10-2016, 3:33 (Update 5-10-2016, 10:53)

Het gaat volgens de SWOV om tussen de 90.000 en 125.000 zware alcohol-overtreders (1,3 promille of hoger). Traditionele maatregelen zoals het innemen van het rijbewijs lijken nauwelijks effect te hebben op deze groep. In veel gevallen blijven deze overtreders ook zonder rijbewijs door rijden.

Volgens VVN zijn de recidivisten inderdaad moeilijk te bereiken. ,,Met een BOB-campagne bereik je het totale publiek, maar niet de zware gebruiker. Die kampen met hele andere problemen, vaak psychisch van aard", zegt een woordvoerder van VVN.

Begin dit jaar liet minister Ard van der Steur van Veiligheid & Justitie weten dat het alcoholslot, een startonderbreker, niet meer ingezet zal worden tegen de notoire overtreder. Een ander systeem als stok achter de deur is er niet voor teruggekomen, constateert VVN. Volgens de organisatie is het alcoholslot juist een goed instrument.