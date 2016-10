Drukke avondspits na meerdere ongelukken

Drukke avondspits na meerdere ongelukken

DEN HAAG - Het is bal tijdens de avondspits dinsdag. Op de A12 zijn op op meerdere plaatsen aanrijdingen geweest en daar staat het verkeer muurvast. De weg ging tijdelijk dicht, maar was rond half zeven weer open.

4-10-2016

Ook op de A44 bij Warmond, vanuit Den Haag naar Amsterdam, liep het vast na een ongeval. De weg is daar dicht. in tegengestelde richting was de weg ook tijdelijk afgesloten omdat een in auto in brand dreigde te ontploffen. Dat gebeurde niet en ook deze weg ging rond half zeven weer open.

Op de A10 bij Amsterdam staat het verkeer stil of kan het slechts langzaam rijden.

Aan het begin van de spits was een vrachtwagen betrokken bij een ongeval bij Bunnik. Van Utrecht richting de Duitse grens was al eerder op de middag een aanrijding tussen een vrachtwagen en meerdere auto's tussen Arnhem-Noord en knooppunt Oud-Dijk. Later werd ook de weg van Den Haag naar Utrecht bij Zoetermeer afgesloten na een aanrijding.

Intussen lopen ook omrijroutes vol.