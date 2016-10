IMF somberder over Nederlandse economie

WASHINGTON - De Nederlandse economie groeit volgend jaar waarschijnlijk duidelijk minder sterk dan eerder werd verwacht. Dat blijkt uit nieuwe ramingen die het Internationaal Monetair Fonds (IMF) dinsdag heeft gepresenteerd.

Door ANP - 4-10-2016, 15:09 (Update 4-10-2016, 15:46)

Het fonds verwacht dat de groei van de Nederlandse economie dit jaar uitkomt op 1,7 procent en volgend jaar afzwakt naar 1,6 procent. Die ramingen komen overeen met de verwachtingen van het Centraal Planbureau (CPB), maar zijn minder optimistisch dan de vorige inschattingen van het IMF. In april werd namelijk nog een versnelling tot bijna 2 procent in 2017 voorspeld.

Minister Jeroen Dijsselbloem (Financiën) zegt dat de IMF-raming in lijn is met die van het CPB. ,,De IMF-cijfers wijken dus marginaal af van de CPB-cijfers'', aldus de bewindsman in een reactie.

Prognoses

De nieuwe ramingen zijn ook minder positief over de werkloosheid, die minder sterk afneemt dan een halfjaar geleden werd verwacht. Het IMF voorziet nu een daling tot 6,5 procent van de beroepsbevolking in 2017, van 6,9 procent vorig jaar. Eerder werd een afname tot 6,2 procent voorspeld.

Het somberdere beeld past bij de prognoses voor alle rijkere landen, die volgens het IMF blijven steken op een ,,teleurstellend lage'' groei. Daarbij werden vooral de verwachtingen voor de Amerikaanse economie flink teruggeschroefd. In de VS wordt nu een groei van 1,6 procent voorspeld voor 2016, in plaats van de plus van 2,2 procent die in juli nog werd geraamd. Dat niveau wordt nu voor 2017 verwacht, terwijl voor volgend jaar eerder nog een expansie van 2,5 procent werd ingetekend.

China

In opkomende landen trekt de groei over het algemeen wat aan, na de afzwakking van de afgelopen jaren. Dat geldt echter niet voor China, waar de plus van bijna 7 procent van 2015 naar verwachting afzwakt tot 6,6 procent dit jaar en 6,2 procent in 2017.

Brazilië tekent volgens het IMF volgend jaar weer een kleine groei op, na een krimp van ruim 3 procent dit jaar. Een vergelijkbaar scenario geldt voor Rusland, waar de huidige stevige recessie naar verwachting eveneens volgend jaar wordt beëindigd.