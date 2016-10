Eigenaar boomgaard ontkent wetenschap moorden

MURCIA - Serafín de A. wist van niets. De belastingambtenaar uit Murcia zei dat dinsdag tegen de rechtbank over zijn aandeel in de moord op de Nederlandse volleybalster Ingrid Visser en haar partner Lodewijk Severein, melden plaatselijke media.

Door ANP - 4-10-2016, 13:44 (Update 4-10-2016, 14:16)

Terwijl De A. op 15 mei 2014 in het landhuis van zijn citroenboomgaard even buiten Murcia wat paperassen aan het doornemen was, had hij er volgens eigen zeggen geen idee van dat zijn vriend Juan C. en de twee Roemenen Valentin I. en Constantin S. buiten in de boomgaard bezig waren om twee zwaar verminkte lichamen te begraven. Het waren de lichamen van de Visser (35) en Severein (57).

Valentin I. vermoordde het stel twee dagen eerder in opdracht van Juan C., zoals beide verdachten maandag bekenden tijdens de eerste verhoren in deze zaak. Aanklager Verónica Celdrán denkt dat De A. wel wist dat er lijken in zijn tuin begraven werden. Zij eist drie jaar celstraf wegens toedekking van het misdrijf.

Vriendendienst

Juan C. zei tijdens zijn verhoor gisteren ook dat zijn vriend Serafín de A. op de hoogte was. Maar Serafín ontkende dat met stelligheid. ,,Ik zou nooit toestaan dat er iemand in mijn boomgaard begraven zou worden'', zei de belastingambtenaar. ,,En zeker niet iemand als Ingrid.'' Serafín de A. kende Visser omdat zijn dochter bij dezelfde volleybalclub speelde als de Nederlandse.

De A. gaf wel toe dat hij een schop en een pikhouweel had gegeven aan zijn vriend Juan C. en Valentin I. Bij wijze van vriendendienst zouden zij daarmee een rotte boom verwijderen uit de boomgaard.