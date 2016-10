Wiebes: fouten bij vertrekregeling fiscus

DEN HAAG - Het rammelde aan alle kanten bij de vrijwillige vertrekregeling van de Belastingdienst. De besluitvorming over de regeling was te haastig en onzorgvuldig.

Door ANP - 4-10-2016, 12:03 (Update 4-10-2016, 12:03)

Dat stelt staatssecretaris Eric Wiebes (Financiën) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Hij reageert op vragen van Kamerleden over onverwachte problemen bij de vertrekregeling, waardoor die waarschijnlijk 70 miljoen euro extra gaat kosten.

Er meldden zich veel meer belangstellenden voor vertrek dan verwacht. Daardoor moest ook de aanmeldingstermijn eerder worden gesloten. De kosten van de regeling in verband met een reorganisatie, waren aanvankelijk geschat op 648 miljoen euro.

De ramingen waren gebaseerd op onjuiste veronderstellingen, aldus Wiebes nu. ,,Dit soort besluitvorming is niet acceptabel en mag niet meer voorkomen.''