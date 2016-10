Kinderen zien schietpartij in Osdorp

AMSTERDAM - Een aantal kinderen is dinsdagochtend in Amsterdam getuige geweest van een schietpartij. Ze werden in Osdorp net naar school gebracht toen een 42-jarige man in de buurt van het schoolplein werd beschoten. Hij kwam volgens getuigen uit een woning toen het vuur op hem werd geopend. De man raakte daarbij lichtgewond.

Door ANP - 4-10-2016, 10:20 (Update 4-10-2016, 11:06)

Volgens de politie zijn alle kinderen veilig het schoolgebouw ingegaan. De directeur van de school heeft contact gehad met de politie. Hij had een aantal telefoontjes gehad van verontruste ouders.

De twee in het zwart geklede daders van de schietpartij zouden op een driewielige scooter zijn gevlucht. De politie is op zoek naar het duo. De vermoedelijke vluchtscooter is uitgebrand teruggevonden op het Ladogameerhof.