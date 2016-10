Geurtjes en fel licht houden dieren van spoor

ANP Geurtjes en fel licht houden dieren van spoor

UTRECHT - Om dieren weg te houden bij de spoorrails probeert ProRail allerlei nieuwe technieken uit. Zo worden geurzuilen en zwanenlinten ingezet. Die hebben sinds begin dit jaar hun nut bewezen naast traditionele afscherming door sloten, houtwallen en hekken. Het leidt tot minder aanrijdingen en andere incidenten met dieren, meldt de spoorbeheerder op dinsdag, Dierendag.

Door ANP - 4-10-2016, 0:15 (Update 4-10-2016, 0:15)

De omgeving van het spoor is vaak beschut, groen en vrij rustig waardoor dieren er graag komen. De geurzuilen met de stof tupoleum, dat lijkt op een brandlucht, schrikken het wild af. Het helpt ook tegen konijnen die de spoorbaan ondergraven.

Palen met linten vormen een duidelijk zichtbare barrière in de lucht. De zogenoemde zwanenlinten voorkomen dat vogels opstijgen in de richting van de rails en daar botsen tegen een trein of de bovenleiding.

,,We manipuleren ze in hun gedrag en dat blijkt te werken'', aldus de organisatie die spreekt van een win-winsituatie. Zowel voor dieren als voor reizigers want treinen kunnen vaker gewoon doorrijden. Een andere innovatieve methode die wordt ingezet zijn felle lichtsignalen die van een afstand aan- en uitgezet kunnen worden.