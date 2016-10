Premiers Benelux samen naar Tunesië

DEN HAAG/LUXEMBURG - Voor de eerste keer brengen de premiers van de België, Nederland en Luxemburg gezamenlijk als Benelux een bezoek aan een land buiten Europa. De drie premier gaan in december naar het Noord-Afrikaanse Tunesië.

Door ANP - 3-10-2016, 14:20 (Update 3-10-2016, 14:20)

Dat is maandag bekendgemaakt op een bijeenkomst van de Benelux-leiders in Schengen (Luxemburg). De Benelux gaat in Tunesië kijken naar de mogelijkheden voor verdere samenwerking, bijvoorbeeld economisch maar ook op het gebied van veiligheid.

Premier Mark Rutte noemt de gezamenlijke handelsmissie naar Tunesië een bewijs dat de Benelux werkt. In Tunesië brak eind 2010 een opstand tegen de machthebbers uit die leidde tot een golf van verzet in andere landen in de regio, de zogenoemde Arabische Lente.