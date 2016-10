'Ook dierendag voor dieren in vee-industrie'

RIJSWIJK - Meer dan vijftig grote Nederlandse bedrijven en instellingen vragen hun medewerkers dinsdag, op werelddierendag, geen vlees te eten. Normaal eten Nederlanders dagelijks 420.000 dieren op. Maar op deze dierendag moeten dat er nul zijn, aldus Wakker Dier maandag.

Door ANP - 3-10-2016, 14:06 (Update 3-10-2016, 14:06)

,,Hoewel iedereen op dierendag zijn eigen hond, kat of cavia extra vertroetelt, worden de dieren in de vee-industrie op deze dag nog dikwijls vergeten'', stelt de dierenwelzijnsorganisatie.

Wakker Dier spant zich al een aantal jaren in om van dierendag 'EetGeenDierenDag' te maken. Onder meer Bol.com, Eneco, DSM Delft, de Erasmus universiteit, Triodos Bank en Philips Center Amsterdam doen dit jaar mee om het goede voorbeeld te geven. ,,Gezamenlijk vragen zij in hun kantines aan bijna 232.000 werknemers de dieren in de vee-industrie te sparen, door ze op werelddierendag niet op te eten'', aldus de actiegroep.

Jaarlijks doen volgens Wakker Dier tienduizenden mensen mee aan EetGeenDierenDag. Onder meer door geen vlees te eten, posters op te hangen en vegetarische maaltijden te verzorgen. Dit jaar is de zesde editie.