FNV: dit zal niet goed vallen bij achterban

ANP FNV: dit zal niet goed vallen bij achterban

AMSTERDAM - De reorganisatie bij ING zal ,,niet echt goed vallen bij onze achterban''. Dat is de eerste reactie van FNV-bestuurder Gerard van Hees op de door het financiële concern bekendgemaakte plannen.

Door ANP - 3-10-2016, 8:33 (Update 3-10-2016, 8:33)

,,De afgelopen jaren is ING natuurlijk al behoorlijk gekrompen. Ze gaan door, terwijl de winstcijfers behoorlijk zijn'', aldus Van Hees. FNV gaat met ING in gesprek om het aantal gedwongen ontslagen zo beperkt mogelijk te houden.

,,Ontzettend heftig'', reageert Reinier Castelein van De Unie. Hij is naar eigen zeggen geschrokken van de omvang en dacht zelf dat er tussen de 1000 en 1500 banen geschrapt zouden worden. Volgens Castelein is het leed nog niet geleden in de financiële sector. ,,Hoe strakker ING gaat zitten als digitale bank; de rest zal erachteraan moeten hollen. ING is wat mij betreft de slachtbank van Nederland geworden''.