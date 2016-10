Allochtoon vaak ten onrechte gecontroleerd

DEN HAAG - Politieagenten houden vaak ten onrechte allochtonen staande. In bijna 40 procent van de gevallen zijn de controles niet ,,objectief en redelijk'' te rechtvaardigen. Intuïtie en stereotypering spelen een rol bij aanhoudingen die gebeuren op basis van een vermoeden van een strafbaar feit. Er is echter geen sprake van bewuste discriminatie.

Door ANP - 3-10-2016, 8:03 (Update 3-10-2016, 8:03)

Dit blijkt uit het rapport in het kader van het onderzoeksprogramma Politie en Wetenschap. De onderzoekers van het adviesbureau Twynstra Gudde hebben hierbij het politieoptreden in kaart gebracht door in totaal dertig diensten mee te draaien in vier basisteams.

Agenten willen boeven vangen en gebruiken daar stereotypen voor. Dit wordt bewust en onbewust aangemoedigd door het politie- en veiligheidsbeleid. De onderzoekers geven aan dat een politie die etnisch profileert onbedoeld bijdraagt aan ongelijkheid in de samenleving. Daarom zou de politie dit complexe vraagstuk met voorrang moeten aanpakken.