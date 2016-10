Zes mannen opgepakt na steekincident Lisse

LISSE - Na een steekpartij in een gebouw aan de Heereweg in Lisse zijn zaterdagavond zes mannen uit die plaats aangehouden. Bij het incident werden twee mannen zwaar mishandeld. Een van hen was ook gestoken. Ze moesten naar het ziekenhuis.

Door ANP - 1-10-2016, 23:46 (Update 1-10-2016, 23:46)

De politie hield in het pand vier verdachte mannen aan. De twee andere verdachten werden korte tijd later aangehouden.