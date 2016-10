Rutte: stop met onzin over MH17

DEN HAAG - De Nederlandse ambassadeur in Moskou zal het gesprek maandag op het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken opnieuw gebruiken om duidelijk te maken dat Nederland van de Russen volledige medewerking verwacht in het onderzoek naar het neerhalen van de MH17. ,,Maar ook dat ze moeten stoppen met het verspreiden van allerlei onzin over de kwaliteit van het onderzoek’’, zei premier Mark Rutte zaterdag tegen de NOS.

Door ANP - 1-10-2016, 16:11 (Update 1-10-2016, 16:27)

Hij reageerde op het feit dat het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken vrijdag de Nederlandse ambassadeur in Moskou op het matje riep. De ambassadeur moet zich maandag melden op het ministerie in Moskou. Volgens minister Bert Koenders van Buitenlandse Zaken zal de ambassadeur aandringen op samenwerking met Rusland om Resolutie 2166 van de VN-Veiligheidsraad ten uitvoer te brengen. ,,De boodschap was en zal glashelder zijn", aldus Koenders.

Rutte zei dat het onderzoeksteam nu stap voor stap naar een volgende fase moet toewerken om de daders in beeld te krijgen; ,,zodat we ze voor het gerecht kunnen brengen en we ze kunnen veroordelen.’’ De premier volgde de persconferentie over de nieuwe feiten rond het neerhalen van MH17 in Zuid-Korea. Hij sloot daar woensdag een handelsmissie af.

Volgens het Russische ministerie gaat het strafrechtelijk onderzoek ,,een verkeerde richting uit'', liet woordvoerster Maria Zakharova vrijdagavond weten. In de verklaring stelt het Russische ministerie van Buitenlandse Zaken dat de eerste resultaten van het Joint Investigation Team (JIT) ,,worden gepresenteerd als de enige waarheid en wordt geen ruimte gelaten voor twijfel en bezwaren''.