ANP Gewonde bij steekpartij in Berlicum

BERLICUM - Bij een steekpartij in Berlicum is een vrouw vrijdagavond laat ernstig gewond geraakt. Het incident speelde zich vermoedelijk af in de relationele sfeer, meldt de politie van Den Bosch.

Door ANP - 1-10-2016, 3:38 (Update 1-10-2016, 3:38)

De vrouw werd neergestoken in een woning aan de Westakkers in de Brabantse plaats. Zij is naar het ziekenhuis gebracht.

Een mannelijke verdachte is aangehouden. De politie is een onderzoek gestart.