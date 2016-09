Twee doden na spookrit van 84-jarige

BEST - Aan het dodelijke ongeval vrijdagavond laat op de A2 bij Best blijkt een kilometerslange spookrit van een 84-jarige bestuurder vooraf te zijn gegaan. De bejaarde automobilist kwam zelf om toen hij uiteindelijk op een andere auto botste. De bestuurder van die wagen, een 51-jarige Belg, liet ook het leven. Twee anderen die bij de Belg in de auto zaten raakten gewond.

Door ANP - 1-10-2016, 0:30 (Update 1-10-2016, 10:17)

De politie zegt zaterdagochtend dat ten tijde van de spookrit op het alarmnummer 112 tientallen telefoontjes van andere weggebruikers binnenkwamen. De man was vanaf knooppunt Leenderheide bij Eindhoven de verkeerde kant van de snelweg opgegaan en heeft dat zo'n 12 kilometer volgehouden.

De 84-jarige was een inwoner van Best. Het Belgische slachtoffer kwam uit Mol.

Door het ongeval was de snelweg in de richting Tilburg enige tijd volledig afgesloten.