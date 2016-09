Dode door vrachtwagen die inrijdt op file

ANP Dode door vrachtwagen die inrijdt op file

JOURE - Door een ongeval op de A7 tussen Sneek en Joure, waarbij een vrachtwagen inreed op een file, is vrijdagmiddag een dode gevallen. Het slachtoffer zat in een auto die onder de vrachtwagen terechtkwam en volledig uitbrandde. Ook in de vrachtwagen brak brand uit. De truckbestuurder bleef ongedeerd, meldde de politie. Hij is aangehouden.

Door ANP - 30-9-2016, 17:32 (Update 30-9-2016, 20:52)

Bij het ongeval waren in totaal acht voertuigen betrokken. Een zwangere vrouw is lichtgewond naar een ziekenhuis gebracht.

Even voor 20.30 uur is de A7 vrijgegeven in de richting Afsluitdijk. Rijkswaterstaat verwacht dat de andere rijrichting, naar Heerenveen, nog tot 22.00 uur dicht blijft voor herstelwerkzaamheden.