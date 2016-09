Asscher: kritiek Moskou compleet onacceptabel

DEN HAAG - Vicepremier Lodewijk Asscher noemt de Russische kritiek op het tussenrapport van het internationaal strafrechtelijk onderzoek naar het neerschieten van vlucht MH17 ,,compleet onacceptabel". Hij zei dat vrijdag na de ministerraad.

Eerder op de ochtend was de Russische ambassadeur in Den Haag hierover ontboden door minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken). De vicepremier sprak van een ,,reprimande'', Koenders had het over een ,,forse diplomatieke maatregel".

Volgens Asscher heeft het ,,geen pas om een onafhankelijk en integer onderzoeksorgaan op zo'n manier aan te vallen". Russische ministeries hebben de objectiviteit van de eerste resultaten van de onderzoekers in twijfel getrokken en afgedaan als vooringenomen en politiek gemotiveerd.