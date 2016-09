Gestolen werk Van Gogh was bij maffiabende

NAPELS - De twee gestolen schilderijen van Vincent van Gogh waren in handen van een Italiaanse maffiabende. Het betreft leden van de clan Amato-Pagano, die zich bezighoudt met internationale drugshandel. Volgens de Italiaanse justitie gaat het om een van de ,,meest meedogenloze en actieve criminele organisaties van de camoristische maffiabendes'' in de omgeving van Napels. Met de term Camorra wordt doorgaans de maffia in en rond de Italiaanse stad Napels aangeduid.

Door ANP - 30-9-2016, 13:36 (Update 30-9-2016, 13:36)

Vrijdag werd bekend dat de doeken zijn teruggevonden, die in 2002 uit het Van Gogh Museum in Amsterdam zijn geroofd. Het gaat om Zeegezicht bij Scheveningen (1882) en Het uitgaan van de Hervormde Kerk te Nuenen (1884/85).

Tijdens een persconferentie in Napels maakte het Openbaar Ministerie (OM) meer bekend over de achtergrond van de vondst. Die had plaats in een onderzoek dat erop was gericht om de activiteiten van de Napolitaanse clans te ontwrichten.