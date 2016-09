Jonge verdachten betrokken bij mensenhandel

ANP Jonge verdachten betrokken bij mensenhandel

DEN HAAG - Verdachten van mensenhandel zijn vaak jong. Ruim één op de vijf verdachten in 2015 was tussen de achttien en 22 jaar of zelfs nog minderjarig. Dat blijkt uit de Monitor mensenhandel van de Nationaal Rapporteur Mensenhandel en Seksueel Geweld tegen Kinderen.

Door ANP - 30-9-2016, 7:16 (Update 30-9-2016, 7:16)

,,Het is opmerkelijk dat jonge daders zich inlaten met een ernstig delict als mensenhandel'', zegt Nationaal Rapporteur Corinne Dettmeijer. Volgens het onderzoek is bijna de helft van de verdachten geboren in Nederland (45 procent). De andere daders komen uit Bulgarije, Hongarije, Roemenië, Suriname, Marokko, de voormalige Nederlandse Antillen en Turkije.

In de periode van 2011 tot en met 2015 zijn er 1332 zaken bij het OM binnengekomen. Vorig jaar werden 23 procent minder zaken ingeschreven dan het jaar ervoor. Dat komt waarschijnlijk door de verminderde capaciteit bij de politie.