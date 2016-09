Eisen tot 17 jaar voor 'liquidatiebende'

AMSTERDAM - Tegen tien mannen die volgens het Openbaar Ministerie (OM) deel uitmaken van de 'liquidatiebende' die vorig jaar in Utrecht werd opgerold, hebben officieren van justitie Henk Mous en Koos Plooij donderdag straffen geëist uiteenlopend van één tot zeventien jaar. Dat gebeurde voor de rechtbank in Amsterdam.

Door ANP - 29-9-2016, 17:22 (Update 29-9-2016, 17:22)

Volgens de aanklagers hebben ,,deze uitvoerders van moord op bestelling, klaar om uit te rukken, met als missie mensen definitief uit te schakelen' zich schuldig gemaakt aan verboden wapenbezit, het voorbereiden van moord, voorbereiding van diefstal met geweld, deelname aan een criminele organisatie, witwassen en heling.

De verdachten werden opgepakt nadat zomer vorig jaar in Nieuwegein een zeer grote wapenvondst was gedaan. Daarachter ging volgens het OM naast wapentuig ,,een wereld van spotters, filmapparatuur, peilbakens, beveiligde telefoons en miljoenenboekhoudingen' schuil.

De vondst van onder meer kalasjnikovs, handgranaten, geluiddempers, circa 4700 patronen en bijna driehonderd pantserdoorborende, brandstichtende kogels, onderstreept volgens het OM dat de groep een wapenarsenaal aanlegde om moorden mee te plegen. In opslagboxen lagen ,,kant en klare uitruksets" met vuurwapens klaar, waarmee de bende in de ogen van de aanklagers ,,op ieder gewenst moment over de gewenste middelen kon beschikken". In gehuurde garageboxen stonden twee gestolen Audi's gereed als vluchtauto.

De groep opereerde zeer professioneel, geraffineerd en berekenend, aldus het OM. Potentiële doelwitten werden met behulp van peilbakens gevolgd en gefilmd.