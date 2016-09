Valse brief gemeente over Zwarte Piet

ANP Valse brief gemeente over Zwarte Piet

NIJMEGEN - Winkeliers en scholen in Nijmegen hebben donderdag een valse brief over het uiterlijk van Zwarte Piet ontvangen. In de brief roept wethouder Ben van Hees de ontvangers op ,,om Zwarte Piet te ontdoen van raciale kenmerken'', maar de gemeente weet nergens van, aldus een woordvoerster, en wil aangifte doen van valsheid in geschrifte.

Door ANP - 29-9-2016, 15:13 (Update 29-9-2016, 15:13)

De brief op papier van de gemeente ziet er bedrieglijk echt uit. ,,Nijmegen is een stad die diversiteit hoog in het vaandel heeft staan'', staat erin. ,,Daarom met klem ons verzoek om het Sinterklaasfeest tot een inclusief feest te maken waar iedereen zich prettig bij voelt.'' Het is onbekend waar de valse brief vandaan is gekomen.

Dondermorgen kwamen er direct verbaasde telefoontjes binnen bij de gemeente. Na enig speurwerk bleek er een nepbrief te circuleren. ,,Nijmegen laat de verschijningsvorm van Zwarte Piet over aan ondernemers en scholen zelf'', zegt de woordvoerster. Vrijdag krijgen de ontvangers een echte brief van de gemeente over de vervalsing.