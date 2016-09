Ontslag Satudarah-ambtenaar was onterecht

ANP Ontslag Satudarah-ambtenaar was onterecht

DEN HAAG - Minister Ard van der Steur (Justitie) had een justitieambtenaar niet zonder meer mogen ontslaan omdat hij lid is van motorclub Satudarah. Dat bepaalde de Centrale Raad van Beroep, de hoogste rechter op het gebied van sociaal bestuursrecht, donderdag.

Door ANP - 29-9-2016, 11:02 (Update 29-9-2016, 11:02)

De ambtenaar, die werkte als sociotherapeut in een forensisch psychiatrisch centrum, is sinds 2002 lid van een chapter van Satudarah. De minister vond dat onverenigbaar en ontsloeg de ambtenaar op basis van regels vastgelegd in de Circulaire Ongewenste Privécontacten. Hierin staat dat van beambten mag worden verlangd dat ze het lidmaatschap van een zogenoemde 1 procent-motorclub moeten beëindigen. Dit zijn clubs waarvan bekend is dat de individuele leden structureel crimineel of normoverschrijdend gedrag vertonen.