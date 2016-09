EU vraagt om steun bij vervolging daders MH17

ANP EU vraagt om steun bij vervolging daders MH17

BRUSSEL - Om er zeker van te zijn dat de daders van de ramp met vlucht MH17 worden berecht, is het belangrijk dat de internationale gemeenschap het strafonderzoek blijft steunen. Alle landen die in de positie zijn om ervoor te zorgen dat de verantwoordelijken worden vervolgd moeten de onderzoekers bijstaan, zoals ook wordt geëist in een resolutie van de Veiligheidsraad.

Door ANP - 28-9-2016, 19:50 (Update 28-9-2016, 19:50)

De Europese Unie liet dat weten in reactie op het woensdag gepresenteerde onderzoek naar de ramp met MH17. Volgens EU-buitenlandchef Federica Mogherini beantwoordt het vele vragen van nabestaanden. Zij schrijft dat ,,de tragedie nog altijd een bron is van zorgen en droefheid voor de EU’’.

Het is van het grootste belang dat het gemeenschappelijke onderzoeksteam JIT zijn werk om verdachten op te sporen ,,onafhankelijk en grondig’’ kan voorzetten, staat verder in de verklaring. De EU blijft het team dan ook volledig steunen.