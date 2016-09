Rutte: belangrijke stap naar vervolging

DEN HAAG - Het gepresenteerde bewijs naar het neerhalen van vlucht MH17 is ,, een belangrijke stap op weg naar het uiteindelijke doel: opsporing en vervolging van de daders. Stap voor stap komen we dichterbij", laat premier Mark Rutte woensdag in een reactie weten.

Door ANP - 28-9-2016, 15:04 (Update 28-9-2016, 15:26)

,,Het kabinet heeft grote waardering voor het werk dat is verzet. De informatie kan volgens de opsporingsautoriteiten hard worden gemaakt in een rechtszaak", vervolgt hij. De premier benadrukt dat het onderzoek ,,volstrekt onafhankelijk" verder moet gaan.

Rutte erkent dat onderzoek veel van de nabestaanden vraagt. ,,Antwoorden kunnen niet snel genoeg komen. Geduld is een enorme opgave als verdriet, ongeloof en woede regelmatig kunnen opduiken. Dat vergeten we geen moment. We blijven naast de nabestaanden staan. En we blijven ervoor strijden dat de verantwoordelijken hun straf niet zullen ontlopen, samen met de landen van het JIT en met brede steun van de internationale gemeenschap."

Pro-Russische rebellen

Uit het internationale strafrechtelijke onderzoek van het Joint Investigation Team (JIT) blijkt dat de Boeing 777 van Malaysia Airlines is neergeschoten met een Buk-raket die uit Rusland kwam. Het projectiel werd afgeschoten vanaf een plek die in handen was van pro-Russische rebellen. Het raketsysteem is na de gebeurtenis weer teruggebracht naar Rusland.

Het JIT heeft intussen ongeveer honderd mensen in beeld die bij het afschieten van de raket op 17 juli 2014 op de een of andere manier betrokken waren. Alle 298 inzittenden van het vliegtuig kwamen om het leven, onder hen waren 196 Nederlanders. Hoe lang het onderzoek gaat duren, weten de onderzoekers nog niet.