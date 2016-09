Europol: cybercrime vaak vermijdbaar

DEN HAAG - De meeste cyberaanvallen zijn vermijdbaar. Om de steeds toenemende internetcriminaliteit tegen te gaan, kunnen overheden daarom wellicht beter investeren in preventie dan in het onderzoeken van individuele incidenten. Dat schrijft Europol in een woensdag verschenen rapport.

Door ANP - 28-9-2016, 9:50 (Update 28-9-2016, 9:50)

De Europese politieorganisatie stelt dat ,,de meerderheid van de aanvallen geraffineerd noch geavanceerd is''. Hoewel sommige cybercriminelen wel over de nodige vaardigheden beschikken, ligt het vaak eerder aan een gebrek aan ,,digitale hygiëne'' dat een cyberaanval slaagt. Daarmee bedoelt Europol dat de beveiliging vaak niet op orde is en gebruikers zich vaak niet voldoende bewust zijn van de gevaren.