De terugkeer van de schillenboer

ROTTERDAM - In haar nachtjapon wandelt de Rotterdamse Hannie van de Wijngaart met een emmertje vol groente- en fruitafval naar beneden om die af te leveren bij de schillenboer.

Door Gerda Frankenhuis - 28-9-2016, 7:00 (Update 28-9-2016, 7:00)

Daar staat Marc Post, de kersverse schillenboer, al op haar te wachten met zijn elektrische bakfiets met daarin een kliko. Sinds een week herleven oude tijden in de Rotterdamse wijk het Oude Westen waar Van de Wijngaart woont. „Het is zo heerlijk dat de schillenboer weer terug is. Ik geniet er echt van”,...