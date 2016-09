Extra geld Nederland tegen terrorisme

ANP Extra geld Nederland tegen terrorisme

NEW YORK - Nederland trekt nog eens 2,5 miljoen euro extra uit voor de internationale strijd tegen terrorisme. Het geld wordt besteed aan projecten voor deradicalisering in lokale gemeenschappen waar radicalisme een gevaar vormt.

Door ANP - 21-9-2016, 17:36 (Update 21-9-2016, 17:36)

Minister Bert Koenders (Buitenlandse Zaken) kondigde die verhoging van de Nederlandse bijdrage woensdag in New York aan tijdens een bijeenkomst met andere ministers van het Global Counterterrorism Forum (GCTF). Nederland is samen met Marokko voorzitter van dat forum.

Het bedrag wordt toegevoegd aan de ruim 7,5 miljoen euro die Nederland al besteedt aan de internationale strijd tegen terrorisme. In de GCTF werken 29 landen en de EU samen. Zij hebben beloofd 40 miljoen dollar extra te investeren in de strijd tegen terrorisme. Met dat geld willen ze de cirkel van radicalisering naar gewelddadig extremisme en terrorisme doorbreken. De afgelopen jaren zijn daarnaast ruim duizend rechters, aanklagers en politiemensen getraind voor een betere vervolging en onderzoek in terrorismezaken.