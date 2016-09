FNV dreigt met staking schilders

VLAARDINGEN - FNV Bouw dreigt met stakingen als de nieuwe cao voor schilders niet de prullenbak in gaat. De bond is boos dat werkgeversorganisatie OnderhoudNL een akkoord heeft gesloten met de Landelijke Belangen Vereniging (LBV) en FNV daarbij buitenspel zette.

Door ANP - 21-9-2016, 16:31 (Update 21-9-2016, 16:31)

Volgens FNV is LBV een vakbond zonder leden in de schilderssector. Daarbij zou het akkoord dat er nu ligt schilders zo'n 1800 euro per jaar kosten.

OnderhoudNL krijgt tot vrijdag 07.00 uur de tijd om met FNV om de tafel te gaan, anders wordt die dag al gestaakt. Werknemers van schildersbedrijf Kloet hebben de directie van het Vlaardingse familiebedrijf woensdagmiddag laten weten mee te doen aan de actie. Bij Kloet werken ongeveer honderd mensen.