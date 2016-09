Succesmars met scherp slot

DEN HAAG - Een positief gestemde mars is de troonrede. Een succesverhaal. En, heel verstandig, iedereen wordt er deelgenoot van gemaakt. Dat zegt retoricagoeroe Jaap de Jong, als hoogleraar verbonden aan de Universiteit Leiden. Om niet al te triomfalistisch over te komen, vindt hij, gaat de succesmars vrij vlot in mineur. Hij eindigt met een ongemeen scherp slot.

Door Leonie Groen - 21-9-2016, 13:30 (Update 21-9-2016, 13:36)

De Jong vindt deze troonrede een ’heel bijzondere, zo vlak voor de verkiezingen’. ,,Het kabinet maakt de balans op. In de eerste alinea laat Rutte de vorst zeggen dat ’Nederland de laatste jaren weer vaste grond onder de voeten heeft gekregen’. Daarmee is meteen de toon gezet: de crisis ligt achter ons.”

Daarna verandert de toon, uitgesproken door een koning die lijkt te groeien in zijn rol en alles met een goede spreekstem oplepelt: ’Tegelijkertijd zijn in de maalstroom van alledag onrust en onbehagen kenmerken van deze tijd’. ,,Ze willen niet al te triomfalistisch overkomen. Het is geen bloody hurray”, zegt De Jong. Hij geeft onmiddellijk toe dat de onrust en het onbehagen volgens de troonrede vooral van buiten komen: terrorisme, de instabiliteit aan de buitengrenzen van Europa, het vluchtelingenvraagstuk, de economische onzekerheden op de wereldmarkt (China, Brazilië en Brexit). Geen woord over de onvrede in het land over de gehele gezondheidszorg. Niets over de algehele ongerustheid over de flexibilisering van de arbeidsmarkt, het leenstelstel, de schending van de pricacy van burgers, vrijhandelsverdragen, windmolens, kolencentrales. De hoogleraar: ,,Dingen die je niet zo goed doet moet je beknopt houden of je loopt erom heen. De rest moet je uitvergroten.”

Opvallend vindt De Jong het compliment dat het kabinet zichzelf uitdeelt met het verwijzen naar oud-premier Piet de Jong (CDA). ,,Rutte laat de koning zeggen dat Piet de Jong de verstandige omgang met onrust en verandering bijna tot kunst wist te verheffen. Hiermee geven ’ze’ zichzelf een compliment. ’Zij’ hebben tenslotte ook de nodige aanpassingen aangebracht”, aldus de Leidse hoogleraar over de regeringspartijen. ,,De ’bestendige vooruitgang’, waarover De Jong geregeld sprak, is ook de rode draad van deze regering.” Dit verwijzen naar een oud-vlagvoerder is zeer Amerikaans. Rutte, zo wordt beweerd, zou een bewonderaar van de CDA’er zijn geweest.

Het succesverhaal, van economische groei, een lager begrotingstekort en een aantrekkende arbeidsmarkt, veroorzaakt pijn, zegt De Jong. ,,Maar het wordt gebracht als een collectieve prestatie van ’alle Nederlanders’. Dat komt een paar keer terug in de troonrede. De koning zegt ondermeer: ’Er is een groot beroep gedaan op de bereidheid veranderingen te accepteren in het dagelijks leven’.” De hoogleraar vindt dat heel verstandig. ,,Als je mensen niet tegen je in het harnas wilt jagen, moet je ze deelgenoot maken van je succes.”

De beleidsvoornemens die vervolgens in de troonrede worden genoemd, zijn volgens De Jong ’boodschappenlijstjes’. De succesmars gaat op tweederde over in een lange passage over de komst van vluchtelingen en normen en waarden. De Jong verbaast zich over de scherpe bewoordingen. ,,Dat heb ik niet eerder zo meegemaakt. Er wordt gezegd dat Nederland iedereen de kans biedt te integreren in onze samenleving en zich thuis te laten voelen. Let op: er staat wel bij dat dat geldt voor ’iedereen die daarvoor in aanmerking komt’. Dat zijn er niet zoveel. Na dit goede nieuws voor vluchtelingen volgt, heel gedetailleerd, welke eisen er aan ze gesteld moeten worden.”

Opmerkelijk vindt De Jong het vervolgens dat het kabinet de koning laat zeggen: ’We vragen ons af of de verschillen in cultuur en normen en waarden niet te groot zijn en voorzieningen niet te zeer onder druk komen te staan’. ,,Wie is die ’we’? De Nederlander? Of vindt de regering dat ook? Dat blijft in het midden.” Het einde laat aan duidelijkheid niets te wensen over: ,,Van niemand wordt gevraagd de eigen herkomst of cultuur te verloochenen, maar aan grondwettelijk vastgelegde normen kan niet worden getornd en tegen intimidatie en geweld wordt hard opgetreden.”