School mag onderzoek seksfilmpje weigeren

ANP School mag onderzoek seksfilmpje weigeren

BREDA - Het ROC West-Brabant hoeft niet mee te werken aan het onderzoek naar wie een intussen veelbesproken seksfilmpje van Chantal uit Werkendam op internet heeft gezet. Dat heeft de rechtbank in Breda woensdag bepaald. De school weigert hulp bij het doorzoeken van computergegevens, omdat het de privacy van scholieren niet wil schenden.

Door ANP - 21-9-2016, 10:40 (Update 21-9-2016, 10:40)

Volgens de rechter heeft Chantal ,,niet aannemelijk kunnen maken'' dat er geen andere manieren zijn om de identiteit van de plaatser te achterhalen. Er loopt immers nog steeds een strafrechtelijk onderzoek dat opheldering kan bieden, motiveert de rechter.

Chantal eiste in een kort geding dat de school moest meewerken. Het IP-adres waar vanaf het gewraakte filmpje werd gepubliceerd, blijkt na onderzoek in gebruik bij een bedrijf dat ICT-diensten verleent aan scholen in onder meer Breda, Roosendaal en Bergen op Zoom van ROC West-Brabant.