Brand Groothandelsgebouw onder controle

ROTTERDAM - De brandweer heeft de grote brand bij het Groothandelsgebouw in Rotterdam geblust. De brandweer verkent momenteel de verschillende verdiepingen om de schade op te nemen, naar verwachting kunnen werknemers woensdagochtend gewoon aan het werk.

Door ANP - 21-9-2016, 5:37 (Update 21-9-2016, 6:33)

De brand ontstond in de nacht van dinsdag op woensdag rond half vijf op het dak van het negen verdiepingen tellende pand. Volgens de brandweer waren er geen mensen in het pand aanwezig.

Tuinmeubilair was in brand gevlogen en het vuur heeft zich daarna verspreid via de luchtkanalen, aldus een woordvoerder. De brandweer sprak over een zeer grote brand en zette groot materiaal in. Een hoogwerker is ingezet om de brand op het negen verdiepingen hoge pand goed te kunnen bestrijden.

Dikke rookwolken

Op het dak zit een groot terras van The Suicide Club, een restaurant met cocktailbar dat zich er in 2015 vestigde. De brand zorgt voor dikke rookwolken boven het centrum van Rotterdam.

Het Groothandelsgebouw, gevestigd pal naast het Centraal Station, is het grootste bedrijfsverzamelgebouw van Nederland. Het pand telt bijna 180 huurders. Het pand werd begin jaren '50 gebouwd na de bombardementen op Rotterdam in de Tweede Wereldoorlog. Het is een Rijksmonument.