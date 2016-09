Hogescholen verbaasd: wij worden vergeten

ANP Hogescholen verbaasd: wij worden vergeten

DEN HAAG - ,,De wereld op zijn kop en een beetje raar'' noemt voorzitter Thom de Graaf van de Vereniging Hogescholen de onderwijsbegroting. ,,Het gaat beter in Nederland, er wordt extra geld uitgegeven, maar het hoger onderwijs wordt vergeten en moet zelfs miljoenen inleveren'', zegt hij.

Door ANP - 20-9-2016, 17:41 (Update 20-9-2016, 17:41)

Volgens de hogescholen betalen investeringen in hoger onderwijs zichzelf ,,dubbel en dwars terug''. Ze zijn daarom verbaasd over het uitblijven daarvan, zeker nu de economie weer aantrekt. De hbo's vinden het wel een goede zaak dat de opbrengst van het afschaffen van de basisbeurs voor studenten is terug te vinden in de begroting voor de lange termijn, vanaf 2018.

,,Wacht niet tot het volgende kabinet, maar zorg dat er nu extra middelen komen'' zegt De Graaf, die overigens zelf jaren in de politiek zat voor D66.