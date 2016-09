Rutte: eerste zin troonrede meteen kernzin

DEN HAAG - De eerste zin van de troonrede was meteen de kernzin: Nederland heeft weer vaste grond onder de voeten.

Door ANP - 20-9-2016, 14:00 (Update 20-9-2016, 14:00)

Dat benadrukte premier Mark Rutte dinsdag meteen na de troonrede. ,,Ik ben blij dat het harde werken van veel mensen in Nederland zich uitbetaalt: de economie groeit en er zijn veel banen bijgekomen. Door het economisch herstel en de gezonde overheidsfinanciën is er weer ruimte om te investeren.''

Rutte benadrukt dat de koopkracht van heel veel Nederlanders er volgend jaar op vooruit gaat. En met de instabiele wereld om ons heen is het belangrijk om structureel extra geld vrij te maken voor veiligheid en defensie, aldus de minister-president.

,,We hebben er samen voor gezorgd dat Nederland er bovenop is gekomen. Zo doen we dat in Nederland, we helpen elkaar en werken samen om problemen op te lossen. Het is één van de waarden die Nederland een sterk land maken. Ook dat was een belangrijk thema in de troonrede: de waarden die we met elkaar delen en die we altijd moeten onderhouden en verdedigen."