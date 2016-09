Vier plofkraken in filialen Albert Heijn

ANP Vier plofkraken in filialen Albert Heijn

UTRECHT - In de nacht van maandag op dinsdag zijn vier plofkraken gepleegd op geldautomaten in filialen van Albert Heijn. In Driebergen hadden de daders het gemunt op twee geldautomaten en ook in Soest en Brielle werd een automaat in een winkel van de supermarktketen opgeblazen. Drie verdachten zouden zijn aangehouden.

Door ANP - 20-9-2016, 9:27 (Update 20-9-2016, 9:27)

De daders verschaften zich eerst toegang tot de winkel en bliezen daar de geldautomaat op. De politie vindt het nog te vroeg om een verband te leggen tussen de zaken. Of er geld is buitgemaakt, is niet bekendgemaakt.

Eerder dinsdagochtend noemde een politiewoordvoerder het bij Radio M Utrecht opvallend dat de plofkraken in een paar uur tijd zijn gepleegd in een relatief klein gebied.